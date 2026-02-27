rai acquisisce diritti esclusivi di 35 match dei mondiali

La Rai ha ottenuto i diritti esclusivi per trasmettere 35 partite dei Mondiali FIFA 2026. La rete televisiva trasmetterà le partite più importanti del torneo su Rai1, indipendentemente dalla qualificazione dell’Italia. La scelta riguarda un pacchetto di match che coprirà l’intero evento, offrendo agli spettatori un’ampia copertura delle partite più seguite del campionato mondiale.

La Rai si aggiudica un pacchetto esclusivo di match per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Indipendentemente dalla qualificazione dell’Italia, Rai1 trasmetterà le partite più attese del torneo, garantendo agli appassionati un ampio accesso all’evento sportivo più seguito al mondo. L’emittente pubblica ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro per 35 partite, comprendenti l’apertura del Mondiale, tutte le gare della Nazionale italiana, le semifinali e la finale. Ai diritti televisivi si aggiungono quelli radiofonici non esclusivi per tutte le altre partite della competizione. Nel dettaglio, almeno 32 partite saranno trasmesse su Rai1, mentre highlights, clip e contenuti di tutti gli incontri saranno disponibili in notiziari, programmi sportivi e sui canali social ufficiali della Rai. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

