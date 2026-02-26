La Rai si aggiudica i diritti in chiaro dei Mondiali La gaffe nel comunicato | 35 partite incluse quelle della Nazionale

La Rai ha annunciato di aver ottenuto i diritti in chiaro per trasmettere 35 partite dei prossimi Mondiali di calcio, che si svolgeranno tra giugno e luglio 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Nel comunicato ufficiale è stata però commessa una gaffe, poiché si fa riferimento a

La Rai trasmetterà 35 partite dei prossimi Mondiali di calcio, che si disputeranno tra giugno e luglio 2026 in Usa, Canada e Messico. Viale Mazzini ha annunciato in una nota di essersi " aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri". Con una gaffe nel comunicato: "Includono la partita d'apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale". Peccato che l'Italia non sia ancora certa di partecipare alla Coppa del Mondo Fifa 2026: la squadra del ct Gattuso dovrà guadagnarsi la partecipazione ai playoff, dove affronterà l'Irlanda del Nord (il 26 marzo) ed eventualmente la vincente di Galles-Bosnia (il 31 marzo).