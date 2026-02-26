35 partite dei Mondiali di Calcio 2026 sulla Rai - Annuncio TG1

La Rai ha annunciato che trasmetterà 35 partite dei Mondiali di Calcio 2026, dopo aver vinto la gara per i diritti televisivi in Italia. La decisione riguarda una vasta selezione di incontri, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire da vicino le partite più significative del torneo. La programmazione sarà disponibile sui canali della rete pubblica, garantendo copertura e visibilità all’evento sportivo.

RAI garantirà un' ampia copertura del torneo mediante la trasmissione di almeno 32 partite su Rai 1 e l'offerta di highlights e clip di tutti gli incontri della competizione in ogni notiziario, programma e contenitore sportivo inclusi gli account ufficiali RAI sui social media. L' Amministratore Delegato Giampaolo Rossi commenta: "Quando il grande sport chiama RAI risponde senza compromessi offrendo ai telespettatori una copertura eccezionale. Siamo felici di poter offrire a tutti gli italiani di assistere a una partita per giornata di gara in diretta sulla RAI augurandoci che la Nazionale si qualifichi"

