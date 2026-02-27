Milano vola giù dalla finestra a scuola durante ricreazione | ferita 11enne

Durante la ricreazione in una scuola di Milano, un’undicenne è caduta dalla finestra e si è ferita. L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno, attirando l’attenzione di studenti e insegnanti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le necessarie verifiche e assistenza. La studentessa è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

(Adnkronos) – Era mattina, all'ora di ricreazione, quando improvvisamente le urla hanno richiamato l'attenzione di alunni e docenti dell'istituto comprensivo P. Thouar e L. Gonzaga, di via Tabacchi a Milano. Una ragazzina di 11 anni, studentessa della scuola secondaria di primo grado Tabacchi, parte dell'istituto, era precipitata al suolo dopo un volo di almeno una decina di metri. "Considerando l'altezza dalla quale è volata giù -spiega all'Adnkronos la dirigente scolastica, Adriana Colloca – è andata bene. E questa è l'unica cosa che mi conforta. Io ero nel mio ufficio, che si trova al piano terra, con i miei collaboratori.