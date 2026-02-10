La Vallesina si sveglia con cinque furti in appartamento tra sabato pomeriggio e sera. Bande di malviventi hanno preso di mira le case, portando via oggetti di valore e lasciando dietro di sé danni e paura. Uno dei colpi più pesanti ha fruttato circa 20 mila euro. La polizia indaga per trovare i responsabili.

Un fine settimana da dimenticare per la Vallesina, finita nel mirino di bande di malviventi che hanno messo a segno cinque furti in appartamento soltanto sabato, tra il pomeriggio e la sera. Il bilancio è pesante: quattro furti registrati nel cuore di Jesi e un vero e proprio "colpo grosso" a Montecarotto, dove il bottino complessivo supera la soglia dei 20mila euro. Un’offensiva criminale che ha fatto scattare l’allarme generale, portando i carabinieri della compagnia di Jesi ad avviare indagini serrate per rintracciare i responsabili. L’episodio più eclatante è avvenuto a Montecarotto, in via Amendola, una zona residenziale periferica poco distante dalla Provinciale 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti, un colpo ha fruttato 20mila euro

