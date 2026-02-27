Raf e il gesto scaramantico prima di salire sul palco dell' Artiston | il momento ' privato' ripreso dalle telecamere

Prima della sua esibizione all’Ariston, il cantante ha compiuto un gesto scaramantico visibile nelle immagini riprese dalle telecamere. Durante la terza serata del Festival di Sanremo, ha poi portato sul palco una nuova versione di “Ora e per sempre”, suscitando l’attenzione del pubblico presente. La sua performance ha riscosso grande interesse tra gli spettatori e i fan.

Ritorno all’Ariston tra emozione, nostalgia e. un gesto scaramantico diventato virale. Raf è salito ieri sera sul palco del Festival di Sanremo, durante la terza serata, regalando al pubblico una nuova intensa interpretazione di “Ora e per sempre”. Un momento importante, carico di significato, che ha riportato all’Ariston uno dei protagonisti della musica italiana. Ma poco prima di scendere la celebre scalinata, Raf si è lasciato andare a un gesto scaramantico piuttosto esplicito: si è toccato le parti basse, come da tradizione apotropaica tutta italiana. Però proprio in quell’istante il caso ha voluto che le telecamere lo stessero inquadrando in primo piano. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo 2026: cosa faceva Raf prima di salire sul palco? Il "gesto scaramantico" diventa viraleInquadrato a tradimento dalle telecamere di Sanremo 2026 mentre aspettava di esibirsi, Raf è stato colto in uno strano gesto scaramantico: il video è...

Leggi anche: VIDEO Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: il “gesto” diventa virale

Temi più discussi: Sanremo 2026: cosa faceva Raf prima di salire sul palco? Il gesto scaramantico diventa virale; Beccato, ma cosa stava facendo Raf?; Sanremo, Raf e la…Raffanata scovata dalle telecamere: cosa è successo prima di salire sul palco; Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: beccato a sistemarsi i genitali prima di esibirsi. Scoppia l'ironia social - Il video.

Raf e il rito scaramantico prima di salire sul palco a Sanremo 2026: il video diventa viraleDurante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, l’attenzione del pubblico non si è concentrata solo sulle esibizioni sul palco dell’Ariston, ma anche su alcuni momenti di backstage diventati rap ... notizie.it

Sanremo 2026, un gesto di Raf dietro le quinte viene immortalato dalle telecamere e diventa virale sui social (Video)Quest'edizione in corso del Festival di Sanremo 2026 non sta mancando di far discutere il popolo del web.Come ormai da consuetudine, la ... isaechia.it

«Ho voluto dedicare questa canzone a mia moglie Gabriella Labate e alla nostra famiglia. » Raf, salendo sul palco dell’Ariston, ha messo da parte per un attimo le ironie nate da un gesto spontaneo dietro le quinte. Poco prima di esibirsi, infatti, è stato immorta - facebook.com facebook

Raf col gesto scaramantico DELLA TRADIZIONE #Sanremo2026 x.com