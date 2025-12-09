Carta d’identità elettronica apertura straordinaria per rinnovare il documento in occasione delle elezioni di quartiere
Domenica 14 dicembre, in occasione delle elezioni di quartiere, il Comune di Cesena propone una speciale apertura straordinaria dello sportello Facile (al primo piano del Foro annonario) per il rilascio delle Carte d’identità elettroniche (Cie). Il servizio sarà disponibile su prenotazione, come. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Veneto | Addio alla vecchia carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida per i viaggi all’estero - facebook.com Vai su Facebook
La Notte bianca della carta d’identità elettronica - Sabato 13 dicembre apertura straordinaria nei municipi I, II, III, IV, VII, X, XIII, XIV e nel punto di rilascio di via Petroselli. Segnala romasette.it
