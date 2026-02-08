Carte d’identità scatta l’open day | tre giorni di aperture extra per il rinnovo elettronico

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana il Comune di Lugo apre le porte tre volte in più per aiutare i cittadini a rinnovare la carta d’identità elettronica. L’ufficio sarà aperto anche nei giorni extra rispetto al solito, così chi deve fare il rinnovo può farlo senza stress. La decisione arriva in vista della scadenza delle vecchie carte cartacee, che devono essere sostituite con il nuovo documento digitale.

Il Comune di Lugo ha annunciato un’iniziativa straordinaria per facilitare il rinnovo della carta d’identità elettronica (Cie) ai suoi cittadini, in vista dell’imminente scadenza della validità delle vecchie carte d’identità cartacee a livello nazionale. L’apertura eccezionale degli sportelli anagrafici, programmata per il 20, 21 e 22 marzo, risponde alla crescente necessità di adeguarsi alle nuove normative europee che, a partire dal 3 agosto 2026, renderanno obsolete le carte di identità tradizionali. Questa decisione, comunicata in data 8 febbraio 2026, si inserisce in un contesto più ampio di preparazione del territorio comunale al cambiamento, con l’obiettivo di evitare disagi e lunghe attese per i residenti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Lugo Comune

Carte di identità elettroniche senza prenotazione: in arrivo due open day

Latina, 290 carte d’identità elettroniche senza prenotazione: 2 open day

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lugo Comune

Argomenti discussi: Addio alla carta d’identità cartacea dal 3 agosto 2026; Rinnovo carta d'identità, scatta l'Open Day: come richiederla a Reggio Calabria, ecco le date; Carta d’identità elettronica: 5 cose che puoi fare e che la vecchia carta non ti permetteva; Carta d'identità, addio a quella cartacea dal prossimo 3 agosto: task-force del Comune, ma per ora è tutto esaurito.

carte d identità scattaRinnovo carta d'identità, scatta l'Open Day: come richiederla a Reggio Calabria, ecco le dateI cittadini reggini possono richiedere anche le tessere elettorali in vista del referendum popolare del 22 e 23 marzo 2026 ... reggiotoday.it

carte d identità scattaCarta d'identità, addio a quella cartacea dal prossimo 3 agosto: task-force del Comune, ma per ora è tutto esauritoOrari di apertura estesi, personale aggiuntivo dedicato e aperture straordinarie: il programma straordinario del Comune per fronteggiare oltre 80mila sostituzioni ... torinotoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.