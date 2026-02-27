La voce di un cantante è uno degli elementi più riconoscibili e distintivi, anche dopo anni di carriera. In occasione di eventi come il festival di Sanremo, si può facilmente distinguere un artista esperto solo ascoltando la sua voce, che conserva caratteristiche uniche. Proprio per preservare questa qualità, sono state sviluppate quattro strategie specifiche per proteggerla dai segni del tempo.

A volte basta chiudere gli occhi per riconoscere un cantante in gara a Sanremo dalla voce. E questo anche se ormai è sulla breccia da anni. Ma attenzione: “Non è vero che la voce non invecchia. Cambia col tempo, perché il tessuto delle corde vocali si modifica, proprio come quello della pelle, e così pure la muscolatura. Ma è vero che chi ha un’ottima tecnica vocale riesce a portare avanti a lungo una vocalità molto simile a quella che aveva in gioventù”. Parola di Laura Mazzoni, specialista in foniatra e audiologia, che in occasione del Festival di Sanremo 2026 analizza con LaSalute di LaPresse i segreti per proteggere la voce. “Conservare una vocalità che permette di cantare certi pezzi a 70, 80 o perfino 90 anni è spia di una tecnica che non appartiene a tutti”, assicura la specialista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Questione di voce: 4 strategie per proteggerla dai segni dell’età

Leggi anche: Capelli grigi e bianchi, non è solo questione di età: le cause e gli studi

Leggi anche: Antonio Vergara ci ricorda che la maturità non è una questione di età

Full Episode | Heaven Severing Art | MULTI SUB

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Discussioni sull' argomento Samsung Galaxy Buds 4 Pro: bassi super e cancellazione del rumore potenziata; Graduatorie GPS 2026, come si compila la domanda. Ecco le novità della piattaforma. RISPOSTE AI QUESITI; Dazi Usa, preoccupante frenata dall’export piacentino: persi 8 punti percentuali; Sonic 4 trova la sua Amy Rose: Kristen Bell entra nel franchise da un miliardo di dollari.

Il tempo passa. La sua voce no. A 66 anni Raf continua a fare quello che pochi artisti riescono davvero a fare: emozionare. Non è solo una questione di note o di ricordi. È presenza. È anima. È quella capacità rara di cantare e farti sentire esattamente dentro q - facebook.com facebook

Nelle ultime ore si è diffusa la voce che la UEFA avrebbe bloccato il mercato dell'Athletic. Facciamo chiarezza sulla questione a cura di @gia_brunetti 1/5 x.com