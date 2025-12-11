Capelli grigi e bianchi non è solo questione di età | le cause e gli studi

I capelli grigi e bianchi sono un processo naturale che può interessare chiunque, indipendentemente dall'età. Spesso associati al passare del tempo, sono invece influenzati da diversi fattori genetici e ambientali. Scopri le cause e gli ultimi studi che approfondiscono questo fenomeno, svelando le dinamiche dietro il cambiamento del colore dei capelli.

(Adnkronos) – I capelli diventano prima grigi, poi bianchi. Presto o tardi, tocca più o meno a tutti. E' l'età che avanza, è uno dei segnali dell'invecchiamento. "I capelli invecchiano come la pelle e come gli altri organi nel corpo", la sintesi della professoressa Helen He, del Kimberly and Eric J. Waldman Department of Dermatology . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

