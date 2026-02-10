Antonio Vergara ci ricorda che la maturità non è una questione di età
Antonio Vergara ribadisce che la maturità non dipende dall’età. Durante un dibattito, lo scrittore ha sottolineato che essere giovani o vecchi non definisce la capacità di affrontare le sfide della vita. La vera maturità, ha spiegato, si misura con l’esperienza e il modo di pensare, non con i anni che si compiono. La discussione sulla gerontocrazia, intanto, rimane aperta: chi detiene il potere in Italia? La questione dell’età al vertice del potere si fa più attuale che mai.
Gerontocrazìa s. f. comp. di geronto – e – crazia, sull’esempio del fr. gérontocratie . – Governo oligarchico di anziani; la detenzione del potere da parte delle persone anziane. Per estens., nella pubblicistica contemporanea, il termine è usato polemicamente con riferimento alla classe dirigente composta da persone anziane, senza ricambio al suo interno. (Treccani) Ora, se esiste un Paese capace di prendere questa definizione e applicarla scientemente a ogni campo politico-sociale e, di conseguenza, sportivo possibile e immaginabile, quello è proprio l’Italia. Dai campi cruciali per l’andamento di un Paese a quelli meno importanti, come quelli relativi al calcio, l’idea che la maturità sia legata a un fattore anagrafico è totalmente radicata nella forma mentis italiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Antonio Vergara
