I crampi rappresentano un problema comune durante l’attività fisica, specialmente in contesti competitivi. Questa problematica può influenzare le prestazioni e causare disagio. Conoscere le cause e adottare strategie preventive è importante per gestire al meglio questa condizione e ridurne l’impatto durante l’attività sportiva.

Il mio primo incontro con i crampi in un contesto competitivo, quantomeno in maniera pesante, è stato quest’estate. Stavo giocando una delle classiche macellerie messicane che la FIT decide di propinare ai suoi iscritti, ovvero i tornei estivi tra amatori a inizio luglio alle 14. Non che fosse una novità, la stessa estate mi era capitato di giocare una partita di campionato a squadre di due ore e mezza, iniziata alle 13 di fine giugno su un campo con nemmeno gli ombrelloni sulle panchine. Avevo appena vinto il primo set 6-0 contro un ragazzino di 19 anni, quando ho sentito tirare all’altezza del polpaccio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Questione di crampi

Approfondimenti su Questione di crampi

Durante il terzo turno degli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha dovuto affrontare alcuni crampi, attirando l’attenzione degli appassionati.

Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha mostrato segni di affaticamento e crampi, un problema che ha interessato diversi tennisti in questa edizione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Stop Cramps: The Simple Secret

Ultime notizie su Questione di crampi

Argomenti discussi: Nargiso: I crampi di Sinner molto strani. Vi dico l’unico motivo possibile; La nuova regola del caldo: così Sinner è riuscito ad evitare il crollo e a battere Spizzirri; Monaco: Crampi a Sinner dopo un set e mezzo: questo mi preoccupa. Possono esserci strascichi; Australian Open, polemiche sui social per l'interruzione del match di Sinner: L'hanno fatto vincere.

Nargiso: I crampi di Sinner molto strani. Vi dico l’unico motivo possibileIntervista all’ex tennista ora commentatore sul momento di Jannik e di Musetti ... msn.com

Perché i crampi vengono di più con il caldo? Cosa si può fare per prevenirliIl campione italiano soffre le alte temperature (che a Melbourne erano di 40 gradi). Quali sono le cause dell'insorgenza dei crampi, le armi per prevenirli e che cosa fare quando vengono ... corriere.it

# **QUANDO LA PARTITA DIVENTA SOPRAVVIVENZA** *Certe partite non si vincono, si attraversano.* *Sinner l’ha fatto ancora, in mezzo al caldo, ai crampi e a quel momento in cui il corpo chiede tregua.* *Non è stata una questione di colpi, ma di respiro e - facebook.com facebook