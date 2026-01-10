questione di gusti

Selezionare un gelato può sembrare semplice, ma spesso riflette gusti e preferenze personali. Per noi, il gelato rappresenta un piacere quotidiano condiviso con amici di diverse provenienze e identità. Quando abbiamo visto una notizia su un giornale online riguardante questo tema, ci siamo interessati subito, curiosi di approfondire e comprendere meglio le diverse sfumature di un semplice ma significativo gesto di gusto.

Noi adoriamo il gelato. E abbiamo molti amici gay. Ecco perché, ieri, appena l'abbiamo vista su un giornale online, ci siamo precipitati a leggere la notizia. «Catania, gelateria mette in vendita il pistacchio gay colorato di rosa. È polemica: Alimenta bullismo e stereotipi». Strano. Quando eravamo ragazzi il pistacchio era considerato da maschi. Era il gelato al Puffo ad essere una frociata pazzesca. Ma vabbè. E insomma è successo che a Catania, terra di sticchiu e di puppo, in una gelateria di piazza Duomo è apparso un gusto, con tanto di cartellino, che ha creato scandalo. «Abbiamo solo unito il pistacchio al cioccolato rosa e lo abbiamo chiamato gay», ha spiegato il titolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

