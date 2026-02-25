Vigili del fuoco venerdì a Chieti l’87° anniversario del Corpo nazionale
Alla manifestazione prenderanno parte il prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, l’arcivescovo di Chieti-Vasto monsignor Bruno Forte, le altre autorità provinciali e alcune scolaresche del territorio Si terrà venerdì 27 febbraio, a partire dalle ore 9.30, nella sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Chieti in via Masci 115, la cerimonia per celebrare l’87° anniversario dell’istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla manifestazione prenderanno parte il prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, l’arcivescovo di Chieti-Vasto monsignor Bruno Forte, le altre autorità provinciali e alcune scolaresche del territorio. La celebrazione si aprirà con uno dei momenti più suggestivi: lo stendimento del tricolore sulla facciata della sede del Comando, eseguito da due vigili del fuoco con una manovra operativa in sicurezza di calata dall’alto, accompagnata dalle note del “Canto degli Italiani”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche:
L'anniversario dell'istituzione del corpo dei vigili del fuoco: due giorni di eventi nel capoluogo
I Vigili del fuoco di Rimini festeggiano Santa Barbara, Patrona del Corpo nazionale
Temi più discussi: 27 febbraio 2026 - I Vigili del Fuoco di Prato festeggiano l'Istituzione del Corpo Nazionale; Venerdì 27 prima festa del corpo nazionale dei Vigili del fuoco; I vigili del fuoco celebrano 87anni del corpo nazionale; Festa commemorativa dell'istituzione del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Venerdì apre a Civitavecchia la caserma Bonifazi per il compleanno dei Vigili del FuocoVenerdì 27 febbraio i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono orgogliosi di aprire le porte della sede cittadina per festeggiare, per la prima volta, la giornata commemorativa dell’istituzione del corp ... terzobinario.it
Prima Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoIl Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino celebrerà venerdì 27 febbraio 2026 la Prima Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione dell’anniversario della fondazione de ... irpinianews.it
PAURA IN STRADA | La frenata improvvisa e il carico di lastre di ferro che si sbilancia -> https://www.nordest24.it/vigili-fuoco-carico-lastre-ss309-sicurezza - facebook.com facebook
#Verona, intervento dei #vigilidelfuoco in corso a Negrar per l’esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre piani. Le squadre, anche con personale USAR e cinofili, stanno operando per accertare se al momento dell’esplosione fossero presenti all’ x.com