Avellino celebrazione della prima festa istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino celebrerà venerdì 27 febbraio 2026 la Prima Festa Istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in occasione dell’anniversario della fondazione del Corpo Nazionale, avvenuta il 27 febbraio 1939. La cerimonia, intitolata "Lì dove serve", si terrà con inizio alle ore 10:00 presso il Conservatorio Domenico Cimarosa, sito in Via Circumvallazione 156 – Avellino. La celebrazione costituirà inoltre un’occasione per ricordare la storia e l’identità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituzione fondamentale al servizio del Paese, e per rinnovare il legame con il territorio e con la cittadinanza. Alla cerimonia prenderanno parte autorità civili, militari e religiose, nonché rappresentanti delle istituzioni e del mondo del volontariato. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche:

Il comando dei vigili del fuoco accoglie i cittadini per la festa nazionale del Corpo

Pisa celebra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: il programma della festa

Argomenti discussi: Avellino, la comunità celebra i Santi Patroni tra fuoco e parole; Dolce Avellino – Golosità in Strada 2026: il gusto italiano protagonista nel cuore di Avellino; Avellino abbraccia le sue donne guerriere: la carezza di Sant’Agata alla Trinità dei Poveri; Il Culinary Team Avellino trionfa ai Campionati della Cucina Italiana 2026.

Spezia forza 4: ad Avellino la prima vittoria in campionatoAvellino – È presto per dire se Avellino sarà la città della svolta. Di certo, lo Spezia ha rotto il ghiaccio e conquistato la prima vittoria in Serie B, firmata Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio. ilsecoloxix.it

Per la prima volta si celebra la Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituito il 27 febbraio 1939. Un’occasione per ricordare la storia, l’impegno e il servizio quotidiano che i Vigili del Fuoco dedicano alla sicurezza di tutti noi. A Termoli, l’appuntament - facebook.com facebook

Il “padre” dell’attuale flotta di elicotteri del Corpo nazionale, l’Augusta Bell 47 G-2. Fu con questo aeromobile che i #vigilidelfuoco iniziarono la loro attività aerea nel 1954 #memories #addestramentiquotidiani x.com