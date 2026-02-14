Questa foto non mostra Obama a pranzo con Epstein

Una foto diffusa online mostra Barack Obama seduto a tavola, ma non si tratta di un pranzo con Jeffrey Epstein, come molti credono. La immagine è stata scattata durante una trasmissione televisiva e non rappresenta un incontro tra i due. Un utente ha condiviso l’immagine sostenendo che si tratti di un momento tra Obama e Epstein, ma i dettagli visivi indicano che si tratta di persone diverse.

Diverse condivisioni Facebook riportano una foto dove si vedrebbe l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, assieme a un presunto Jeffrey Epstein a pranzo durante uno speciale televisivo. Non è la prima volta che lo scatto viene condiviso sui social con questa narrazione, che di fatto non ha nulla a che fare con il finanziere pedofilo. Per chi ha fretta:. La persona seduta davanti a Obama era lo chef Bourdain.. Analisi. Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia: È pazzesco come Trump venga criticato per essere vagamente collegato a Epstein quando Obama ha fatto uno speciale televisivo con lui dieci anni fa e a nessuno importa.🔗 Leggi su Open.online

Kathy Ruemmler, ex consigliere di Obama e attuale responsabile legale di Goldman Sachs, ha deciso di lasciare l’incarico dopo essere venuta a conoscenza di email che collegano il finanziere Jeffrey Epstein a membri della banca d’affari.

