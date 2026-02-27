Quelle correnti che hanno lasciato solo Falcone adesso vogliono mettergli il cappello L' intervista video ad Angelo Jannone

In un'intervista video, Angelo Jannone si rivolge a Gratteri chiedendogli se considera Giovanni Falcone un “delinquente”, facendo riferimento alla sua posizione sulla separazione delle carriere. Jannone sottolinea come alcune correnti abbiano lasciato solo Falcone e ora intendano appropriarsi della sua figura. La discussione si concentra sulla distinzione tra le posizioni e sui commenti pubblici di Jannone, senza entrare in altri dettagli.

«Ho chiesto, anche in un post, a Gratteri se considera un “delinquente” anche Giovanni Falcone, visto che era palesemente per la netta separazione delle carriere. Sono certo che il mio giudice, solo a sentire di essere accostato al “No”, si sarebbe rivoltato nella tomba, soprattutto se a farlo sono quelle correnti che lo hanno lasciato solo e gli hanno impedito di fare carriera». A dirlo Angelo Jannone, noto per essere stato uno tra i più stretti collaboratori del magistrato assassinato da Cosa Nostra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

C'è un pitbull che gira da solo in paese: adesso i residenti hanno pauraDa settimane una femmina di Pitbull marrone e bianca vaga affamata e impaurita per le strade di Rezzato.

Spalletti a Sky: «I miei calciatori hanno dimostrato di essere uomini che diventano squadra. Osimhen? Forte, ma abbiamo due centrali da mettergli contro»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Discussioni sull' argomento Al referendum voterò NO; Non sono le correnti il problema della magistratura; Le correnti hanno ignorato il monito di Mattarella. Parla Andrea Mirenda (Csm); Il nodo di Nordio Il referendum, e la sostituzione della democrazia dialettica con quella decisionista.