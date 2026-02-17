Spalletti a Sky | I miei calciatori hanno dimostrato di essere uomini che diventano squadra Osimhen? Forte ma abbiamo due centrali da mettergli contro

Luciano Spalletti ha spiegato a Sky che i suoi giocatori hanno mostrato di saper unire le forze e formare un gruppo compatto durante l’ultima partita. Ha aggiunto che la squadra sta crescendo e che il vero progresso si vede negli sforzi condivisi in campo. Spalletti ha anche commentato la prestazione di Osimhen, definendolo molto forte, ma ha precisato che hanno due centrali pronti a contrastarlo efficacemente. La discussione si è concentrata sulla strategia difensiva adottata contro l’attaccante nigeriano.

Spalletti a Sky: «I miei calciatori hanno dimostrato di essere uomini che diventano squadra». Le sue parole prima della sfida tra Galatasaray e Juve. Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Galatsaray. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO AMBIENTE – « Tutto sempre incandescente, tutto sembra bruciare. Devo essere quello che ci vuole in questo momento qui, ci sarà da avere il coraggio giusto » SQUADRA – « I miei calciatori fino a questo momento qui hanno dimostrato di essere uomini che diventano poi squadra, è la cosa migliore che un allenatore possa ricevere dal suo gruppo » INTER JUVE – « Ci siamo già lasciati quello che è stato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «I miei calciatori hanno dimostrato di essere uomini che diventano squadra. Osimhen? Forte, ma abbiamo due centrali da mettergli contro» Leggi anche: Inter Como, Lautaro: “Abbiamo dimostrato la nostra forza contro un’ottima squadra. I miei gol? Ecco cosa posso dire» Dimarco a Sky: «Liverpool squadra forte, ecco cosa dovremo fare oggi. In questi anni abbiamo dimostrato cosa serve per vincere queste partite»Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky poco prima del match di Champions League contro il Liverpool. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu in conferenza pre Galatasaray. Video; Quando Spalletti allenava Chivu: chi c'era in campo in quella Roma; Spalletti contro Chivu: Inaccettabile che abbia dato del bischero a Kalulu; Zielinski fa volare l'Inter, la Juve protesta con l'arbitro per l'espulsione di Kalulu: Chivu a +8 sul Milan, Spalletti resta quarto a pari punti con la Roma. Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a ChivuDopo il derby d'Italia c'è la Champions League: post polemiche di San Siro, la Juventus torna a giocare in Europa nel playoff che vale un posto agli ottavi contro una tra Liverpool e Tottenham; il cam ... sport.sky.it Spalletti a Sky: Bellissime sensazioni, non possiamo nasconderci. Openda titolare? Devo pensarci. Dopo due torti colossali, Kalulu si è preso anche del bischero da Chivu, è ...Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia dell'andata del playoff Champions contro il Galatasaray. Le sue considerazioni: Quali sono ... tuttojuve.com MISTER SPALLETTI DA APPLAUSI "C'è dispiacere. So che non posso allenare certe situazioni, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti al punto che gli avversari non ti creino certe difficoltà. Se dirò ai miei di tenere le mani in tasca No, nessun facebook #Spalletti parla per la prima volta dei fatti di #InterJuve e la questone #Kalulu- #Bastoni con una stoccatona a #Chivu: "C'è dispiacere. So che non posso allenare certe situazioni, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti al punto che gli avversari no x.com