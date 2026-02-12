Il governo annuncia di aver adottato un blocco navale, definendolo compatibile con le regole Ue. Ma le critiche non si fanno attendere. Le Ong e le opposizioni spiegano che le norme approvate non reggono sotto il punto di vista legale e rischiano di creare più problemi di quanti ne risolvano. La prima prova sarà nel mare, dove le imbarcazioni delle organizzazioni umanitarie continuano a operare senza restrizioni formali. La ministra Meloni si dice soddisfatta, ma gli esperti avvertono che la strada per bloccare davvero le Ong

“Abbiamo finalmente potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo: per tutti quelli che dicevano che era impossibile voglio ricordare che niente è davvero impossibile per chi è determinato”. Giorgia Meloni annuncia così, con un video sui social network, il disegno di legge licenziato ieri dal Consiglio dei ministri che contiene, tra l’altro, quello che tutti chiamano “ blocco navale “. Per dirla col video della premier, si tratta “della possibilità, nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale come il rischio di terrorismo, ma anche una pressione migratoria eccezionale, di impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni sottoposte all’interdizione anche in paesi terzi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni e il blocco navale “compatibile con le regole Ue”. Perché non è vero e perché la sua legge non può bloccare le Ong

Approfondimenti su Meloni Blocchi

Il governo di Giorgia Meloni annuncia di aver mantenuto la promessa sul blocco navale.

Il governo Meloni ha approvato un nuovo blocco navale per fermare le partenze di migranti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Meloni Blocchi

Argomenti discussi: Giorgia Meloni e il blocco navale: cos’è e come funzionerà; Riecco il blocco navale. Stretta Meloni sui migranti: più espulsioni, meno ricongiungimenti (di F. Olivo); Blocco navale delle ong, la destra torna alla carica; La stretta sull'immigrazione: cosa cambia in concreto.

Ddl migranti, Giorgia Meloni interviene sul blocco navale: Promessa mantenuta, niente ostacoli fantasiosiGiorgia Meloni punta a rafforzare la difesa dei confini marittimi con il nuovo Ddl immigrazione, prevedendo il blocco navale e il trasferimento dei migranti verso Paesi terzi in caso di emergenze. Ecc ... notizie.it

Cos'è il blocco navale di Giorgia Meloni, come funzionerà e cosa sappiamoLa presidente del Consiglio annuncia il via libera al blocco navale nel Ddl Immigrazione, rivendicandolo come impegno elettorale mantenuto per garantire la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. I ... tg24.sky.it

"Promessa mantenuta" Ddl migranti, Giorgia Meloni annuncia con gioia il blocco navale >> https://buff.ly/8STQvxm - facebook.com facebook

Meloni rilancia il modello Albania e vara il blocco navale. La sinistra litiga sui Cpr. Di @RuggieroMontene x.com