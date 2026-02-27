Entrando in un bar, ti trovi davanti a due scelte: bere un caffè o tentare la fortuna con un Gratta e Vinci, sperando di cambiare la giornata con pochi euro. È un gesto che molti fanno senza pensarci troppo, convinti che quei pochi spiccioli possano portare a qualcosa di inaspettato. La decisione di giocare può sembrare un gesto semplice, ma a volte racchiude desideri più grandi.

Entri in un bar, magari per bere un caffè o magari proprio con l’intenzione di acquistare un Gratta e Vinci. Così, a tempo perso. Decidi, spendendo solo 20 euro, di sfidare la dea bendata. E vinci la partita in pochi secondi di “grattata”, tornando a casa con 5 milioni di euro in più. Le porte girevoli della vita, e della fortuna, si aprono e si chiudono spesso in un lampo. Come è capitato al soggetto ignoto diventato milionario grazie ad un biglietto acquistato mercoledì 25 febbraio presso la ricevitoria Jueli 2 di Samarate, comune di appena 16.000 anime, in provincia di Varese fra Gallarate e Lonate Pozzolo. Come sempre in questi casi l’impeto della curiosità si fa largo: chi sarà il misterioso vincitore? È un abitante del posto o un lavoratore di passaggio? Di certo le prospettive economiche della sua vita sono drasticamente cambiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quei venti euro che ti cambiano la vita

