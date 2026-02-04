Cacciatori morti quei due particolari che cambiano tutto | la notizia

La tragedia nel bosco di Montagnareale si fa sempre più inquietante. Tre cacciatori sono stati trovati morti a breve distanza l’uno dall’altro. Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo davvero in quei boschi dei Nebrodi. La scena appare ancora più strana perché si tratta di due persone in particolare che, da quanto si sa, potrebbero aver avuto un ruolo diverso rispetto agli altri. Le cause della morte sono ancora da chiarire, ma la vicenda ha già attirato l’attenzione di tutti.

Proseguono le indagini sulla tragedia avvenuta nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi, in provincia di Messina, dove tre cacciatori sono stati trovati morti a breve distanza l'uno dall'altro. La Procura di Patti ha disposto l'iscrizione di un primo soggetto nel registro degli indagati, un atto che si inserisce negli accertamenti in corso e che accompagna l'ipotesi di omicidio, con la possibile presenza di un quarto uomo sulla scena. Le verifiche tecniche sono state affidate ai carabinieri del Ris. Al centro dell'inchiesta ci sono gli esami balistici sui proiettili e sulle armi sequestrate, oltre a un elemento considerato rilevante dagli investigatori: la segnalata assenza di un fucile che potrebbe essere collegato a uno dei colpi mortali.

