Il Venezuela possiede riserve di petrolio stimate in circa 303 miliardi di barili, una delle più grandi al mondo. Queste riserve influenzano significativamente gli equilibri geopolitici della regione e del mercato globale. La gestione di queste risorse e le recenti tensioni politiche nel paese continuano a suscitare attenzione internazionale, evidenziando l'importanza strategica del settore petrolifero venezuelano nel contesto globale.

Il primo sabato del 2026 rimarrà inciso nella memoria geopolitica dell’ America Latina come il giorno in cui gli Stati Uniti hanno deciso di superare ogni argine di prudenza e intervenire militarmente in Venezuela per catturare il presidente Nicolás Maduro. Una scelta senza precedenti, che ha trasformato un conflitto di lunga durata in una crisi aperta con implicazioni profonde per la sovranità statale, l’ordine internazionale e il mercato globale dell’energia. L'oro nero di Caracas. Questa mossa, tuttavia, non è stata semplicemente un atto di "polizia": gli Stati Uniti non si sono limitati a catturare un capo di Stato accusato di crimini transnazionali, ma hanno annunciato esplicitamente che intendono assumere un ruolo di guida in Venezuela fino a quando non sarà assicurata una “transizione ordinata” del potere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il petrolio del Venezuela: quei 303 miliardi di barili che cambiano gli equilibri mondiali

Leggi anche: Venezuela, il ‘tesoro nero’ di Caracas: 300 miliardi di barili di petrolio (che fanno gola a Trump)

Leggi anche: Quanto petrolio ha il Venezuela e qual è la sua qualità: i dati ufficiali sul numero di barili

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Venezuela, non è solo il petrolio a guidare il risiko mondiale: lo schema Trump piace a Russia e Cina - Gli interessi strategici, legati a quelli economici, prevalgono su qualsiasi idea di ordine e di legalità internazionale. msn.com