Furto al supermercato | ladri sorpresi con alcolici di pregio da 500 euro

Sono entrati in un supermercato di Aprilia e tra gli scaffali hanno rubato merce per oltre 500 euro, soprattutto bottiglie di alcolici di particolare pregio. Due ladri sono stati però intercettati dal personale addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale, mentre tentavano di superare le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

