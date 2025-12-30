Alluvione approvato l' ordine del giorno della deputata di Buonguerrieri FdI | I responsabili devono pagare

È stato approvato l’ordine del giorno della deputata di Fratelli d’Italia, Buonguerrieri, che impegna a individuare e perseguire i responsabili dei danni causati dalle recenti alluvioni in Emilia Romagna, con particolare attenzione alle province di Forlì Cesena e Ravenna. La misura mira a garantire che chi ha contribuito alle criticità ambientali e ai danni subiti, attraverso eventuali negligenze o responsabilità, sia chiamato a rispondere delle proprie azioni.

"Coloro che risulteranno responsabili dei danni causati dalle alluvioni del 2023 e del 2024 in Emilia Romagna, e in particolare nelle province di Forlì Cesena e Ravenna, dovranno essere chiamati a risponderne. E dovranno emergere anche le responsabilità politiche". A parlare è la deputata Alice Buonguerrieri (FdI), il cui ordine del giorno relativo ai danni causati dalle alluvioni in oggetto è stato approvato la scorsa notte dalla Camera dei Deputati.

