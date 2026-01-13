La sindaca di Russi | Siamo stati epicentro del terremoto essenziale mantenere la calma

La sindaca di Russi ha confermato che il paese è stato l'epicentro di una scossa di terremoto avvertita intorno alle 9.27. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni o conseguenze significative. È importante mantenere la calma e monitorare eventuali aggiornamenti, assicurando la sicurezza di tutta la comunità e prestando attenzione alle indicazioni delle autorità.

