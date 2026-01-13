La sindaca di Russi | Siamo stati epicentro del terremoto essenziale mantenere la calma
La sindaca di Russi ha confermato che il paese è stato l'epicentro di una scossa di terremoto avvertita intorno alle 9.27. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni o conseguenze significative. È importante mantenere la calma e monitorare eventuali aggiornamenti, assicurando la sicurezza di tutta la comunità e prestando attenzione alle indicazioni delle autorità.
"Siamo stati epicentro di scossa di terremoto avvertita alle 9.27 circa. Non ci sono stati danni sul territorio. Le evacuazioni sono state svolte con ordine in occasione dell'evento. Stiamo valutando l’evolversi della situazione. Ovviamente vi aggiornerò in caso di necessità. In questo momento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
