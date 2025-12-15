J-Ax prende in giro Conti a Sarà Sanremo | Ti ho portato la camomilla devi mantenere la calma la reazione

Durante l'ultima edizione di Sarà Sanremo, J-Ax ha sorpreso tutti prendendo in giro Carlo Conti con humor e spontaneità. Dopo aver annunciato il brano che presenterà all'Ariston, ha lanciato una battuta che ha spiazzato il conduttore, dimostrando un atteggiamento disinvolto e scherzoso nel contesto dell'evento.

J-Ax spiazza Carlo Conti a Sarà Sanremo e, dopo aver annunciato il titolo del brano con cui si esibirà all'Ariston, lancia una stoccata al conduttore: "Devi mantenere la calma".