Quando parte Federica Brignone nel superG di Soldeu 2026 | orario n di pettorale tv

Federica Brignone sarà tra le dieci azzurre che a Soldeu (Andorra) scenderanno in pista per il superG femminile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la gara di domani, sabato 28 febbraio, partirà alle ore 10.15. Salvo ritardi o interruzioni, Federica Brignone partirà alle ore 10.33.00: l’azzurra, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15. Brignone, infatti, ha ricevuto in sorte il pettorale numero 10. Per il superG femminile di Soldeu (Andorra) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

