Questa mattina Federica Brignone ha annunciato ufficialmente che prenderà parte al superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana scenderà in pista giovedì 12 febbraio alle 11, con il pettorale ancora da assegnare. I tifosi sono già in trepidante attesa di vederla in azione, anche se il suo orario ufficiale è stato comunicato poco prima.

Federica Brignone ha sciolto le riserve e ha deciso di prendere parte al superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena giovedì 12 febbraio (ore 11.30) sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. La fuoriclasse valdostana è reduce da una discesa libera non così brillante, ma in questa specialità ha tutte le carte in regola per illuminare la scena, sfruttando il giusto mix tra velocità e tratti tecnici, e punterà a lasciare la firma nell’evento a cinque cerchi. La detentrice della Sfera di Cristallo si è lasciata alle spalle l’infortunio rimediato lo scorso aprile e sta cercando la giusta confidenza con queste discipline, l’auspicio è che peschi il coniglio dal cilindro e che possa fare saltare il banco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nel superG delle Olimpiadi: orario, n. di pettorale, tv

Federica Brignone si prepara a scendere in pista domani a Crans Montana, pronta a tornare al superG in Coppa del Mondo.

Questa mattina, Giovanni Franzoni si prepara a scendere in pista nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

