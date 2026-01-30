Quando parte Federica Brignone nel superG di Crans Montana 2026 | orario n di pettorale tv

Federica Brignone si prepara a scendere in pista domani a Crans Montana, pronta a tornare al superG in Coppa del Mondo. La gara, che si svolgerà alle 11, vedrà otto azzurre al via. Dopo la cancellazione della discesa odierna, questa potrebbe essere la prima occasione per vedere di nuovo Brignone in azione in questa specialità. La sciatrice ha già dato segnali di voler recuperare terreno e si presenta con l’obiettivo di fare bene.

Federica Brignone sarà tra le otto azzurre al via del superG femminile che a Crans Montana potrebbe segnare (il condizionale è d’obbligo dopo la cancellazione della discesa odierna) il rientro dell’azzurra nella specialità in Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la gara di domani, sabato 31 gennaio, partirà alle ore 11.00. Salvo ritardi o interruzioni, Federica Brignone partirà alle ore 11.16.00: l’azzurra, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15. Brignone, infatti, ha ricevuto in sorte il pettorale numero 9. Per il superG femminile di Crans Montana (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

