Chi è Enrico Cremonesi il compositore amico di Fiorello al DopoFestival con Nicola Savino

Enrico Cremonesi, compositore, ha partecipato al DopoFestival come amico di Fiorello, a causa di una collaborazione musicale con Nicola Savino. La sua presenza si lega alla recente esperienza musicale condivisa, che ha portato alla scelta di coinvolgerlo nel programma. Cremonesi ha già lavorato con diversi artisti e ha contribuito a colonne sonore di successo. La sua partecipazione al DopoFestival aggiunge un tocco di musica dal vivo alla trasmissione.

Dopo il Festival di Sanremo 2026 ci sarà anche il DopoFestival, che sarà condotto da Nicola Savino con Aurora Leone, Enrico Cremonesi e Federico Basso. Enrico Cremonesi è nato a Milano il 28 maggio 1979, noto compositore italiano, celebre anche per essere la ‘spalla musicale’ del suo grande amico, Fiorello. Il suo talento nasce da anni di studio e da una passione coltivata fin da bambino. Infatti, fiin da piccolo a Milano, Cremonesi si dedica al canto e al pianoforte, iniziando le prime lezioni a quattro anni. Dopo gli studi pianistici, a vent’anni inizia a suonare in tournée con Enrico Ruggeri e successivamente entra in contatto con Fiorello, partecipando a numerosi programmi televisivi tra cui Fiorello Show, Stasera pago io e Viva Radio 2. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nicola Savino guida il DopoFestival con Aurora Leone e il duo creativo Basso-CremonesiDa domani sera, Nicola Savino tornerà su Rai 1 per condurre

Sanremo 2026, Nicola Savino svela chi lo accompagna al DopoFestivalNicola Savino ha annunciato i dettagli sul suo accompagnatore al DopoFestival di Sanremo 2026.

Enrico Cremonesi: 'il mio Sanremo tra Savino e Fiorello'Ma la notte la festa è finita, evviva la vita. La gente si sveste, comincia un mondo, un mondo diverso... E chi vivrà vedrà cantava Rino Gaetano a Sanremo nel '78. Sarà un po' questo il mood del Do ... ansa.it

Con loro ci sarà anche il maestro Enrico Cremonesi - facebook.com facebook

Nicola Savino inaugura l’avventura notturna che, dal 24 al 27 febbraio, lo vedrà al timone del “DopoFestival” in diretta dal Casinò di Sanremo Nicola Savino, Aurora Leone, Federico Basso ed Enrico Cremonesi sono i protagonisti della Digital Issue di febbra x.com