Puppo riflette | Al momento è Alcaraz ad inseguire Sinner La rottura con Ferrero per una ragione

Il mondo del tennis si prende una pausa dopo una stagione intensa, lasciando spazio alle riflessioni e alle strategie future. Alcaraz e Sinner, protagonisti della scena, continuano a inseguirsi e a confrontarsi, mentre le vicende extrasportive, come la rottura tra Alcaraz e Ferrero, alimentano il dibattito. Ora, con le vacanze alle spalle, si prepara il terreno per un nuovo anno ricco di sfide e attese.

© Oasport.it - Puppo riflette: "Al momento è Alcaraz ad inseguire Sinner. La rottura con Ferrero per una ragione" La stagione del tennis si è conclusa da qualche settimana, al momento i vari giocatori stanno affrontando un meritato periodo di vacanza che si concluderà con l'inizio del 2026. Non mancano però le news, a partire dalla separazione tra Carlos Alcaraz ed il proprio tecnico Juan Carlos Ferrero, che ha acceso i riflettori in questi giorni. A parlarne Dario Puppo in un nuovo appuntamento con Tennismania. Le parole del giornalista di Eurosport: "La notizia è chiaramente la separazione tra Alcaraz e Ferrero. Il fatto è che io non sono sorpreso. Lo stesso Ferrero aveva detto che non sarebbe durata in eterno la loro collaborazione.

