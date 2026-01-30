Capolavoro Djokovic batte Sinner in 5 set e va in finale con Alcaraz | Jannik | Fa molto male spero di prenderla come una lezione
Nella notte di Melbourne, Djokovic ha vinto una semifinale al cardiopalma contro Sinner, durato cinque set. Jannik ha avuto molte occasioni, ma non è riuscito a sfruttarle tutte, soprattutto nel finale. Nonostante 16 palle break a suo favore, non è riuscito a chiudere il match e ha lasciato strada al campione serbo, che ora si prepara per la finale con Alcaraz. Sinner commenta amaramente: «Fa molto male, spero di prenderla come una lezione».
Sinner dopo la sconfitta con Djokovic all'Australian Open: «Fa molto male, ho sprecato troppe occasioni. Spero di prenderla come una lezione». Qui l'articolo completo (Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) Nella notte di Melbourne, all’1.30 di un venerdì che non dimenticheremo facilmente, brilla una sola stella. Si chiama Novak Djokovic, in cinque set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) ha fermato la corsa di Jannik Sinner verso la difesa del titolo e si è ripreso il destino nelle mani. «Surreale, è tutto surreale.» mormora. Il campione in carica deve inchinarsi alla classe infinita del totem che resta conficcato al centro del villaggio e che riporta l’inerzia delle sfide con l’ex numero uno italiano dalla sua parte (non lo batteva dalle Finals 2023). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondimenti su Melbourne Open
Capolavoro Djokovic, batte Sinner in 5 set e va in finale con Alcaraz a Melbourne: "Gara incredibile". La delusione di Jannik
Djokovic batte Sinner in cinque set e vola in finale a Melbourne contro Alcaraz.
Jannik Sinner, Novak Djokovic fa l'impresa: vince in 5 set e vola in finale
Novak Djokovic torna in finale agli Australian Open, dopo aver battuto Jannik Sinner in cinque set.
Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz Full Match | 2025 US Open Final
Ultime notizie su Melbourne Open
Argomenti discussi: Sinner, quando gioca contro Djokovic? Orario e dove vedere (tv e streaming) la semifinale degli Australian Open.
Djokovic scherza in tv dopo la vittoria su Sinner: A rete gli ho detto.... Poi svela un retroscena con AlcarazIl tennista serbo radioso dopo l'impresa contro l'azzurro agli Australian Open: L'ho ringraziato, per colpa sua ho dovuto cambiare anche numero di cellulare. A Carlos ho detto ragazzo, sono vecchio ... corrieredellosport.it
Highlander Djokovic. In piedi per il più grande atleta di tutti i tempi: a 38 anni e mezzo batte Sinner in 5 set e va in finaleDjokovic impresa fantascientifica. Oltre quattro ore in campo. Non ha mai mollato. E ha vinto. Sinner ha perso contro la storia dello sport ... ilnapolista.it
+++ Capolavoro Djokovic, Sinner eliminato dopo una battaglia lunga cinque set. Che amarezza per l'azzurro +++ - facebook.com facebook
Capolavoro Musetti a Melbourne: Fritz ko, ora c’è Djokovic x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.