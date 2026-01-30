Nella notte di Melbourne, Djokovic ha vinto una semifinale al cardiopalma contro Sinner, durato cinque set. Jannik ha avuto molte occasioni, ma non è riuscito a sfruttarle tutte, soprattutto nel finale. Nonostante 16 palle break a suo favore, non è riuscito a chiudere il match e ha lasciato strada al campione serbo, che ora si prepara per la finale con Alcaraz. Sinner commenta amaramente: «Fa molto male, spero di prenderla come una lezione».

Sinner dopo la sconfitta con Djokovic all'Australian Open: «Fa molto male, ho sprecato troppe occasioni. Spero di prenderla come una lezione». Qui l'articolo completo (Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) Nella notte di Melbourne, all’1.30 di un venerdì che non dimenticheremo facilmente, brilla una sola stella. Si chiama Novak Djokovic, in cinque set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) ha fermato la corsa di Jannik Sinner verso la difesa del titolo e si è ripreso il destino nelle mani. «Surreale, è tutto surreale.» mormora. Il campione in carica deve inchinarsi alla classe infinita del totem che resta conficcato al centro del villaggio e che riporta l’inerzia delle sfide con l’ex numero uno italiano dalla sua parte (non lo batteva dalle Finals 2023). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Capolavoro Djokovic, batte Sinner in 5 set e va in finale con Alcaraz | Jannik: «Fa molto male, spero di prenderla come una lezione»

Approfondimenti su Melbourne Open

Djokovic batte Sinner in cinque set e vola in finale a Melbourne contro Alcaraz.

Novak Djokovic torna in finale agli Australian Open, dopo aver battuto Jannik Sinner in cinque set.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz Full Match | 2025 US Open Final

Ultime notizie su Melbourne Open

Argomenti discussi: Sinner, quando gioca contro Djokovic? Orario e dove vedere (tv e streaming) la semifinale degli Australian Open.

Djokovic scherza in tv dopo la vittoria su Sinner: A rete gli ho detto.... Poi svela un retroscena con AlcarazIl tennista serbo radioso dopo l'impresa contro l'azzurro agli Australian Open: L'ho ringraziato, per colpa sua ho dovuto cambiare anche numero di cellulare. A Carlos ho detto ragazzo, sono vecchio ... corrieredellosport.it

Highlander Djokovic. In piedi per il più grande atleta di tutti i tempi: a 38 anni e mezzo batte Sinner in 5 set e va in finaleDjokovic impresa fantascientifica. Oltre quattro ore in campo. Non ha mai mollato. E ha vinto. Sinner ha perso contro la storia dello sport ... ilnapolista.it

+++ Capolavoro Djokovic, Sinner eliminato dopo una battaglia lunga cinque set. Che amarezza per l'azzurro +++ - facebook.com facebook

Capolavoro Musetti a Melbourne: Fritz ko, ora c’è Djokovic x.com