Vecchie e nuove povertà in crescita Mensa della Caritas insufficiente | Troppe richieste servono spazi

L’aumento delle povertà, sia vecchie che nuove, mette sotto pressione i servizi di assistenza. La mensa della Caritas di Cesena, la prima del genere in città, si trova in difficoltà a causa delle numerose richieste e dello spazio insufficiente. La struttura, fondamentale per nutrire chi è in difficoltà, necessita di ampliamenti per poter offrire pasti anche in orari serali.

La mensa degli ultimi, la prima a sorgere a Cesena per le persone affamate, sta stretta e in queste condizioni non può realizzare il suo segno: servire pasti non solo a mezzogiorno come fa, ma anche la sera. E sogna qualcuno, magari un pool di forze, che adotti una mensa diurna e serale dandole lo spazio fisico che merita. Si tratta della mensa della Caritas diocesana presieduta dal vescovo Antonio Caiazzo con sede in via Don Minzoni che sconta criticità dovute ai limiti strutturali dei locali, ormai inadeguati a far fronte alle esigenze di un numero crescente di persone in difficoltà. Un tempo i due terzi tra gli utenti erano immigrati, oggi sono la metà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vecchie e nuove povertà in crescita. Mensa della Caritas insufficiente: "Troppe richieste, servono spazi"

