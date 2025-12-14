Zes record di richieste | ma ora servono più fondi
Le Zone Economiche Speciali (Zes) hanno registrato un aumento record di richieste, dimostrando il forte interesse per questo strumento di sviluppo. Dopo due anni di successi, in collaborazione con il PNRR, le Zes si sono affermate come catalizzatori di crescita nel Mezzogiorno, evidenziando ora la necessità di un maggiore sostegno finanziario per sostenere il loro potenziale.
Voglia di Zes unica, lo strumento che da due anni, insieme al Pnrr, ha permesso al Sud di crescere più della media nazionale. È talmente forte la spinta delle imprese che vogliono. Ilmattino.it
Zes, record di richieste: ma ora servono più fondi - Voglia di Zes unica, lo strumento che da due anni, insieme al Pnrr, ha permesso al Sud di crescere più della media nazionale. ilmattino.it
Zes, l’elenco dei Comuni nelle Marche. Confindustria: “È un’opportunità, ma servono politiche di lungo periodo” - Ancona, 14 novembre 2025 – Bene l’estensione della Zes Unica anche alle Marche, ma sarebbe sbagliato pensarla come un provvedimento isolato da una politica industriale che abbia come orizzonte il ... ilrestodelcarlino.it
