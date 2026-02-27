Protocollo Legalità | CIA Avellino e SOS Impresa Uniti per Difendere l' Agricoltura Irpina
Durante l’Assemblea Provinciale della CIA di Avellino, si è discusso del Protocollo Legalità. La CIA Avellino e SOS Impresa hanno annunciato la collaborazione per proteggere l’agricoltura irpina, sottolineando l’importanza di promuovere un ambiente più sicuro e trasparente nel settore. L’incontro si è concentrato sull’adozione di iniziative concrete per rafforzare il rispetto delle norme e contrastare le infiltrazioni criminali.
AVELLINO – In occasione dell’Assemblea Provinciale della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) di Avellino, svoltasi in data odierna, il dibattito sul futuro del comparto agricolo irpino si è arricchito di un tassello fondamentale: la tutela della legalità.L'evento, che ha visto la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Legalità, protocollo di intesa tra Comune e Sos Impresa AvellinoTempo di lettura: 2 minutiSOS Impresa Avellino: “Assicuriamo sostegno costante alle vittime”.
Leggi anche: CIA Avellino sull'insediamento delle Fonderie Pisano nell'area di San Mango sul Calore-Luogosano: "A rischio l'agricoltura irpina"