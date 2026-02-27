Protocollo Legalità | CIA Avellino e SOS Impresa Uniti per Difendere l' Agricoltura Irpina

Durante l’Assemblea Provinciale della CIA di Avellino, si è discusso del Protocollo Legalità. La CIA Avellino e SOS Impresa hanno annunciato la collaborazione per proteggere l’agricoltura irpina, sottolineando l’importanza di promuovere un ambiente più sicuro e trasparente nel settore. L’incontro si è concentrato sull’adozione di iniziative concrete per rafforzare il rispetto delle norme e contrastare le infiltrazioni criminali.