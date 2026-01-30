CIA Avellino sull' insediamento delle Fonderie Pisano nell' area di San Mango sul Calore-Luogosano | A rischio l' agricoltura irpina

La C.I.A. di Avellino alza la voce contro il possibile arrivo delle Fonderie Pisano a San Mango sul Calore-Luogosano. L’associazione agricola teme che questo spostamento possa mettere a rischio le produzioni locali. La preoccupazione cresce, soprattutto tra gli agricoltori, che vedono minacciato il loro lavoro a causa di un possibile aumento dell’inquinamento e della perdita di terreni fertili. La decisione di trasferire le fonderie è ancora in fase di valutazione, ma la reazione della comunità agricola non si fa attendere.

La C.I.A. Avellino esprime profonda preoccupazione in merito all’eventualità di trasferimento delle Fonderie “Pisano” di Salerno nell'area industriale di San Mango sul Calore - Luogosano, in provincia di Avellino. Tale previsione, se dovesse essere confermata, rappresenterebbe una minaccia concreta per l'equilibrio ambientale, la salute pubblica e l'economia agricola dell'Irpinia, un territorio da sempre vocato alla produzione di eccellenze agroalimentari. Ma costituirebbe anche l’ennesimo esempio, come per le ipotesi del biodigestore a Chianche e del Forno industriale crematorio a Pietradefusi, di decisioni imposte ai territori e alle loro comunità senza alcuna consultazione preventiva e prive di un loro legittimo pronunciamento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

