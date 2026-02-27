Profondo cordoglio Tutto il dolore di Giorgia Meloni | le parole della premier

Il presidente del Consiglio ha espresso profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Milano, riguardante il deragliamento di un tram nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, in cui si evidenzia il dolore per le vittime e la preoccupazione per l’accaduto. Nessun dettaglio sulle cause o sulle conseguenze è stato fornito.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso “profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Milano”, dopo il drammatico deragliamento di un tram nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto. È quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi, a seguito dell’incidente che ha coinvolto un convoglio della linea 9, finito contro un edificio dopo essere uscito dai binari. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di due morti e almeno quaranta feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul posto per estrarre i passeggeri e mettere in sicurezza l’area. “A titolo personale e a nome dell’intero governo”, si legge nella nota, la premier “manifesta la propria vicinanza alle famiglie delle vittime”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

