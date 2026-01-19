Spagna | La Russa ' sentito cordoglio dolore sincero e profondo'

Il ministro La Russa ha espresso il proprio cordoglio per il tragico incidente ferroviario avvenuto sulla linea Madrid-Andalusia, manifestando dolore sincero e profondo. In questa difficile circostanza, si rinnova la vicinanza alle persone colpite e l’attenzione verso le conseguenze di un evento che ha scosso l’intera comunità.

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Esprimo sincero e profondo dolore per la notizia del drammatico incidente ferroviario che ha coinvolto due treni sulla linea dell'alta velocità Madrid-Andalusia. Sono vicino alla Spagna e porgo a nome mio personale e del Senato della Repubblica, il sentito cordoglio ai familiari delle numerose vittime". Lo dice Ignazio La Russa, presidente del Senato.

Il recente incendio a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato numerose vittime, suscitando grande cordoglio. La notizia, appresa con sincero dolore, mette in evidenza la gravità dell’accaduto e la tristezza condivisa con le famiglie coinvolte. In questo momento difficile, si esprimono le più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito la notte successiva all’incidente ferroviario nel sud della Spagna come una “notte di profondo dolore”. L’incidente, avvenuto ieri sera, ha provocato almeno 21 vittime. La vicenda ha suscitato una forte solidarietà nazionale e ha aperto un’indagine sulle cause dell’accaduto.

