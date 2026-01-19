Spagna | Schlein ' profondo dolore e cordoglio vicinanza al popolo spagnolo'

Il grave incidente ferroviario in Andalusia ha suscitato grande dolore e vicinanza da parte della comunità italiana. Schlein ha espresso cordoglio e solidarietà al popolo spagnolo, sottolineando l’importanza di affrontare insieme momenti di crisi e di ricordare le vittime di questa tragedia. Un messaggio di solidarietà che testimonia l’unità tra i nostri paesi di fronte a eventi drammatici.

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Voglio esprimere anche a nome di tutta la comunità democratica profondo dolore e cordoglio per le vittime del grave incidente ferroviario avvenuto in Andalusia. Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime e ai feriti, vogliamo far arrivare la nostra vicinanza e solidarietà a tutto il popolo spagnolo". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

Il Partito Democratico esprime il suo cordoglio per le vittime dell’incendio e delle esplosioni a Crans-Montana, in Svizzera. La dichiarazione di Schlein manifesta vicinanza alle famiglie coinvolte e ai feriti, augurando loro una pronta guarigione. Un gesto di solidarietà in un momento difficile, sottolineando l’importanza di solidarietà e vicinanza in situazioni di emergenza. Strage Crans, Schlein: Pd addolorat0, profondo cordoglio e vicinanza

Il Partito Democratico esprime il proprio cordoglio per le vittime dell'incendio a Crans-Montana, in Svizzera. A nome del partito, si manifesta vicinanza alle famiglie coinvolte e ai feriti, augurando loro una pronta guarigione. La notizia testimonia l’importanza di solidarietà e sostegno in momenti di grave perdita. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Strage ferroviaria in Andalusia, almeno 39 morti e 152 feriti nell’incidente tra due treni: “Alba di profondo dolore per la Spagna” - Strage ferroviaria in Andalusia, almeno 39 morti e 152 feriti nell'incidente tra due treni: "Alba di profondo dolore per la Spagna" ... msn.com

Nella Spagna socialista di Pedro #Sanchez - idolo progressista di Elly Schlein - dove ci sono separazione delle carriere e controllo del governo sui Pm, con funzioni simili al nostro CSM c’è il Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Sono 20 membri: 8 sono x.com

