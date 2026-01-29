Professioni Alemanno Int in audizione su riforma professione commercialista

Riccardo Alemanno, presidente dell’Istituto nazionale tributaristi, ha preso parte oggi a un’audizione convocata dalla commissione Giustizia. Alemanno ha espresso le sue opinioni sulla riforma della professione di commercialista, che si sta discutendo in Parlamento. La discussione si è concentrata sulle possibili modifiche e sugli impatti per i professionisti del settore.

(Adnkronos) – Il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha partecipato su invito del presidente della commissione Giustizia, Ciro Maschio, all'audizione nell'ambito dell'esame del Disegno di legge delega c. 2628 Governo, recante 'Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile'. Alemanno ha ringraziato il presidente della commissione per l'invito e il Governo per avere inserito nel testo della delega un'espressa tutela della tutela dell'attività svolte dai professionisti ex lege 42013, quali i tributaristi.

