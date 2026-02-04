Int | Depositata memoria alla comm Giustizia su riforma ordinamento commercialisti
Riccardo Alemanno, presidente dell’Istituto nazionale tributaristi, ha depositato ufficialmente una memoria alla Commissione Giustizia della Camera sulla riforma dell’ordinamento dei commercialisti. La decisione arriva dopo l’audizione di alcuni giorni fa, in cui Alemanno aveva promesso di presentare un documento in risposta alle affermazioni fatte da altri auditi. La discussione sulla riforma continua, ma ora c’è un nuovo passo ufficiale da parte degli esperti del settore.
(Adnkronos) – Il presidente dell'Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dopo l'audizione dei giorni scorsi in Commissione Giustizia della Camera sulla riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed aver in quella occasione dichiarato che sarebbe stata prodotta una memoria, soprattutto alla luce di alcune affermazioni fatte da altri auditi, ieri, tramite .
