Mattarella ha difeso il Csm ma lo ha anche richiamato all’ordine Perché non dargli regole di condotta?

Il Presidente Mattarella ha preso posizione sul Csm, difendendo l’istituzione ma anche chiedendo regole più chiare. La causa è la crescita di polemiche e tensioni all’interno del Consiglio, che richiedono maggiore disciplina. Durante un discorso ufficiale, ha sottolineato l’importanza di regole di condotta per garantire trasparenza e correttezza. Ha anche menzionato il ministro Nordio, ma ha rivolto un richiamo deciso al Csm per evitare ulteriori divisioni. La discussione rimane aperta sulla gestione delle norme interne.

Il Presidente fa il Presidente. Il richiamo a Nordio c’è, ma non risparmia il Consiglio superiore della magistratura. Perché chiedere rispetto ad altra istituzione su cui il Capo dello Stato non ha poteri sovraordinati, qual è il Governo o un suo membro qualificato, come il Guardasigilli, ha natura di moral suasion: energica, se si vuole, forse anche “giusta”. Ma niente di più. Non può essere null’altro. La separazione dei poteri vale pure per l’arbitro. Il Ministro, che non è un politico, ha risposto con un lessico ruvido agli attacchi, ben più ruvidi, che ha subìto in questi giorni. Avrebbe dovuto prima fare una distinzione tra l’organo-Csm e le correnti? È una sottigliezza gesuitica, che non si può chiedere a un liberale come Nordio, il quale nel ripetere un concetto usato da un celebre magistrato antimafia – schierato sul fronte del “No” – qual è Nino Di Matteo, si è illuso di potere passare indenne dalla “forza” e dalla forzatura delle sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

