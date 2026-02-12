A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che tra gli ospiti ci saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys. I due si esibiranno sul palco dell’Ariston, portando musica italiana e internazionale. La kermesse è ormai alle porte e l’attesa cresce, anche grazie a queste grandi sorprese.

Milano, 12 febbraio 2026 – Mancano solo dodici giorni al Festival di Sanremo 2026 e diversi sono gli annunci che il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha dato nelle ultime settimane. E anche nella serata di giovedì 12 febbraio Carlo Conti è apparso al Tg1 delle 20 per raccontare un nuovo aspetto del Festival di Sanremo che vedremo dal 24 al 28 febbraio su Raiuno. L’annuncio di Carlo Conti. "Sono due ospiti super importanti: Alicia Keys ed Eros Ramazzotti saranno sul palco del Festival di Sanremo”. Va sottolineato che Alicia Keys ed Eros Ramazzotti ha I co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo Conti

Eros Ramazzotti & Alicia Keys - L’Aurora (Testo) #musicaitaliana

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys sono i super ospiti della terza seraEros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i super ospiti della terza serata de Festival di Sanremo 2026. Ad annunciarlo è il conduttore Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20. I due ... ilmattino.it

Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia il duetto nella serata di giovedì 26 febbraioCarlo Conti annuncia al Tg1 Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme sul palco di Sanremo giovedì 26 febbraio. L’annuncio dopo la settimana del caso Pucci e le polemiche sulla conduzione. fanpage.it

Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora insieme sul palco cantano e si divertono! Un amore senza fine quello tra padre e figlia TT | giadagolfre02 #erosramazzotti #auroraramazzotti - facebook.com facebook

Conti non ha confermato le voci insistenti di questi giorni sulla possibile presenza di Eros Ramazzotti come super ospite. "Panariello e Pieraccioni Non hanno voglia. Non hanno prenotato nemmeno l'albergo" replica il direttore artistico a Fiorello. x.com