Primo open day del 2026 per il conservatorio Luisa D' Annunzio

Il conservatorio “Luisa D'Annunzio” di Pescara organizza il suo primo open day del 2026 che si svolgerà domenica 1 marzo. L'evento invita studenti e interessati a visitare le strutture e a scoprire le opportunità offerte dall'istituto. La giornata prevede varie attività aperte al pubblico e incontri con docenti e studenti. L'iniziativa si svolge presso la sede del conservatorio a Pescara.

Si terrà domenica primo marzo il primo open day del 2026 del conservatorio “Luisa d'Annunzio” di Pescara. Una giornata dedicata all’orientamento e alla presentazione dell’offerta formativa rivolta a studenti, famiglie e a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso di studi nel campo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it È Guglielmo Lancasteri il nuovo presidente del Conservatorio "Luisa d'Annunzio"È Guglielmo Lancasteri il nuovo presidente del Conservatorio di musica "Luisa d'Annunzio" di Pescara. Open day itinerante della prevenzione dell’Asp di Palermo: presentato il calendario del primo semestre del 2026Si tratta di un programma articolato e capillare che porterà i servizi di screening e prevenzione in 36 località, coinvolgendo aree urbane, piccoli... Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Open Day UPS – Giovedì 26 febbraio 2026; Il Campus di Cremona del Politecnico di Milano si presenta: primo Open Day nella nuova sede; Open Day da record al Polo di Cremona; Open day gratuito del corso di Ais Liguria per diventare sommelier. Il Campus di Cremona del Politecnico di Milano si presenta: primo Open Day nella nuova sedeIl Campus Città di Cremona del Politecnico di Milano ha aperto le porte alle potenziali nuove matricole nell’Open Day ... cremonaoggi.it Open Day da record al Polo di CremonaOggi, martedì 24 febbraio 2026, il Polo territoriale di Cremona del Politecnico di Milano ha aperto ufficialmente le porte del nuovo Campus 'Città di Cremona' per il suo primo Open Day, registrando ... laprovinciacr.it Ieri pomeriggio, martedì 25 febbraio, si è svolto il primo dei due Open Day riservato alle strutture ricettive pugliesi e dedicati al progetto Open Castle, allo scopo di creare opportunità di networking, convenzione e collaborazione con hotel, B&B e altre realtà dell - facebook.com facebook ALCARAZ VINCE IL SUO PRIMO AUSTRALIAN OPEN Carlitos batte in quattro set Novak Djokovic e a soli 22 anni completa il Career Grand Slam con l'unico titolo che mancava in bacheca x.com