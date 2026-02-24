Primarie Casa Riformista chiede disponibilità a Muraca ma l' ex consigliere non ha ancora detto sì

Casa Riformista ha ufficialmente chiesto a Giovanni Muraca di candidarsi alle primarie, dopo aver deciso di partecipare alla competizione interna. L'ex consigliere regionale, però, non ha ancora dato una risposta definitiva. La richiesta è arrivata in un momento in cui il partito sta definendo le strategie per la sfida elettorale. La sua decisione potrebbe influenzare le alleanze e le future alleanze politiche del gruppo. Muraca sta valutando l'offerta con attenzione.

Il lungo confronto all'interno del partito si è concluso con la scelta di presentare un candidato che entrerà nella sfida tra Battaglia e Canale: l'interessato valuterà le condizioni e deciderà a brevissimo Casa Riformista ha scelto. Il serrato confronto interno al partito sulle primarie ha confermato quanto trapelato in questi giorni, cioè l'intenzione di partecipare con un candidato, il consigliere regionale uscente Giovanni Muraca, a cui adesso è stata chiesta ufficialmente disponibilità. In queste ore il commissario provinciale Giuseppe Sera divulgherà un comunicato nel quale si annuncia la designazione di Muraca, che però dovrà a sua volta sciogliere la riserva.