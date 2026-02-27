Prima serata di Cuori di carbone incontra all' osteria Salmaso di Paludo di Latisana

Dopo il significativo riscontro ottenuto dall’evento inaugurale Cuori di Carbone – Storia di fatica e speranza tra le profondità delle miniere belghe, dedicato alla storia dei minatori della Bassa Friulana e del Veneto Orientale emigrati nelle miniere belghe, prende avvio un nuovo progetto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Cuori senza frontiere, all'Odeon di Latisana il film per ricordare la tragedia delle foibeAl Cinema Teatro Odeon di Latisana, in collaborazione con la Cineteca del Friuli, mercoledì 4 febbraio, alle 20.

Dramma a Latisana: uccide la moglie con un’accetta e lascia un biglietto ai figli prima di suicidarsiL’80enne Luigi Codotto ha ucciso Luigia Rossi mentre dormiva Una tragedia familiare sconvolgente si è consumata a Latisana, in provincia di Udine,...

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri 17 febbraio, chi ha vinto tra 'Cuori 3' e 'Colpa dei sensi'; Ascolti tv, il finale di 'Cuori 3' su Rai1 vince la prima serata; Ascolti tv ieri (17 febbraio): Gabriel Garko chiude in calo, Cuori 3 con un trionfo, Gerry Scotti raggiunge De Martino; Cuori 3: come finisce la stagione? L'ultima puntata al cardiopalma in onda stasera su Rai 1.

Ascolti TV 17 febbraio 2026, chi ha vinto la sfida tra Cuori 3 e Colpa dei sensiMartedì 17 febbraio, la prima serata televisiva ha visto sfidarsi il finale di stagione di Cuori 3 su Rai1 e la fiction Colpa dei sensi su Canale5 ... fanpage.it

I 5 FLOP DELLA PRIMA SERATA - 3/3Ditonellapiaga con Che fastidio! incanta, Samurai Jay come Bad Bunny fa ballare, mentre Chiello e Eddie Brock deludono ... ilfattoquotidiano.it

#PrimaTv | #TheChosen in arrivo la quarta stagione Dal #2marzo, ogni lunedì in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Dopo la morte di Giovanni Battista, Gesù affida a Pietro il compito di guidare la sua chiesa. Ma intanto i suoi miracoli e - facebook.com facebook

Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo. Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti. Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il co x.com