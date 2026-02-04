Cuori senza frontiere all' Odeon di Latisana il film per ricordare la tragedia delle foibe

Mercoledì sera all’Odeon di Latisana si è tenuta una proiezione speciale del film dedicato alla tragedia delle foibe. L’evento, organizzato con la collaborazione della Cineteca del Friuli, ha attirato un pubblico vario e interessato. La sala si è riempita di persone che vogliono ricordare e riflettere su uno dei capitoli più oscuri della storia italiana. La serata ha visto anche un breve intervento di un esperto, che ha spiegato l’importanza di mantenere viva la memoria di quelle vittime.

Al Cinema Teatro Odeon di Latisana, in collaborazione con la Cineteca del Friuli, mercoledì 4 febbraio, alle 20.45, ci sarà una proiezione speciale per il giorno del ricordo. Il film, Cuori senza Frontiere del 1950, è di Luigi Zampa, con Gina Lollobrigida e Raf Vallone. Rinnoverà la memoria della.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Cuori Senza Frontiere Giorno del Ricordo: mostre, incontri e cerimonie per ricordare le vittime delle foibe Cervia celebra il Giorno del Ricordo con una serie di eventi tra il 6 e il 12 febbraio. Per la stagione di Piccoli palchi al Teatro Odeon di Latisana "Le rocambolesche avventure..." La stagione 20252026 di Piccoli Palchi al Teatro Odeon di Latisana propone Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cuori Senza Frontiere Argomenti discussi: Cuori senza frontiere, all'Odeon di Latisana il film per ricordare la tragedia delle foibe; Giorno del Ricordo a Fiesso d’Artico; Attentato a Tito in Italia: falso o realtà?. Cuori senza frontierePresso il Teatro Comunale Odeon di Latisana, Udine, verrà proiettato il film Cuori senza frontiere, diretto da Luigi Zampa e interpretato da Gina Lollobrigida e Raf Vallone. Questo classico cinemato ... mentelocale.it Milano Pavia TV. . Le regole dello star bene! Questa sera parleremo del cuore senza età: le nuove frontiere della chirurgia . Se volete intervenire in diretta telefonate al numero 0381. 09.14.51. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.