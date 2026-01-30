L’Inps e la Procura della Repubblica hanno firmato un accordo per combattere il lavoro nero e il caporalato. Le due istituzioni si impegnano a scovare e fermare le violazioni in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale. L’obiettivo è rafforzare i controlli, scambiare informazioni e coordinarsi meglio nelle indagini. Si punta a intervenire prima che i reati si diffondano, coinvolgendo anche altre forze dell’ordine e enti pubblici.

Intercettare e reprimere le violazioni in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale e potenziare le azioni di prevenzione e lo sviluppo di sinergie informative e investigative su notizie di reato, anche con il coinvolgimento di altre Istituzioni. Sono questi i punti cardini sui quali si basa l’accordo firmato dal presidente dell’Inps Gabriele Fava e dal Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola nella sede della Procura del capoluogo lombardo. L’intesa rappresenta un unicum nel panorama nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lotta al sommerso e al caporalato: l'accordo tra Inps e Procura della Repubblica.

