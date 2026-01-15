Tutela della salute pubblica | avviata nuova collaborazione tra Asl e prefettura

Il 15 gennaio 2025, presso la prefettura di Brindisi, si è tenuto un incontro istituzionale tra il nuovo prefetto Guido Aprea e i rappresentanti della Asl di Brindisi. L'incontro ha segnato l'avvio di una nuova collaborazione finalizzata alla tutela della salute pubblica, coinvolgendo le autorità locali e sanitarie per condividere strategie e interventi comuni a beneficio della comunità.

BRINDISI - Si è svolto oggi (15 gennaio 2025) presso la prefettura di Brindisi, un incontro istituzionale tra il nuovo prefetto di Brindisi, Guido Aprea, e la Asl di Brindisi, rappresentata dal direttore generale Maurizio De Nuccio, dal direttore del dipartimento di Prevenzione Stefano Termite e.

Regionalismo differenziato. Gimbe: “Minaccia diritti costituzionali, soprattutto nel campo della tutela della salute” - La Fondazione Gimbe analizza le richieste avanzate dalle Regioni e lancia una consultazione pubblica per valutare il potenziale impatto delle maggiori autonomie sulla tutela della salute, "perché ... quotidianosanita.it

Operazione congiunta a tutela della salute pubblica a Napoli In un ristorante nel cuore della città sono state riscontrate gravi carenze; l’attività è stata sospesa facebook

Il diritto alla tutela della #salute passa dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in #sanità Altrimenti i diritti rischiano di diventare privilegi Domani #14gennaio alle 8.45 diretta streaming a: webtv.senato.it/webtv #SalviamoSSN x.com

