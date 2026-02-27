Presi tre rapinatori minorenni il quarto complice ha meno di 14 anni

Una baby gang composta da minori è stata intercettata dalla polizia, coinvolta in diverse rapine ai danni di coetanei. Tre dei sospettati sono stati fermati, mentre un quarto, con meno di 14 anni, risulta ancora irreperibile. Le indagini sono in corso per chiarire l’entità delle azioni e il ruolo di ciascuno dei coinvolti.

Una baby gang, accusata di almeno tra rapine a coetanei, nella rete della polizia. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura dei minorenni di Perugia nei confronti di tre minorenni a cui viene contestato il reato di rapina aggravata in concorso. Per due è stata disposta la misura della permanenza in casa, mentre per un terzo è scattato il collocamento in comunità, eseguito dalla polizia di Ragusa dove il giovane si trovava per una precedente misura cautelare. L'indagine era stata innescata da diverse denunce presentate dalle vittime delle rapine, minorenni o appena maggiorenni.